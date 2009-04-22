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    Максим Васильев - статистика

    Имя Максим
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Васильев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 сентября 1974 (48 лет)
    Рост 184
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Салют 3 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.06.2009 61' -90' Салют (Белгород) 1:1 Витязь (Подольск)
    22.04.2009 1' -89' Салют (Белгород) 0:0 Сибирь (Новосибирск)
    89'
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