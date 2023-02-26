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    Люк Хаакенсон - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Люк
    Фамилия Хаакенсон
    Команда Нэшвилл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 сентября 1997 (25 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нэшвилл США. МЛС, 2 тур
    26.02.2023 83' - 90' Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити США. МЛС, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нэшвилл 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 0:0 Нэшвилл (Нэшвилл)
    26.02.2023 83' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 2:0 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
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