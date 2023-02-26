Люк Хаакенсон - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Хаакенсон
|Команда
|Нэшвилл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Хаакенсон
|Команда
|Нэшвилл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|Нэшвилл
|США. МЛС, 2 тур
|26.02.2023
|83' - 90'
|Нэшвилл
|2:0
|Нью-Йорк Сити
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нэшвилл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|0:0
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|26.02.2023
|83' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)