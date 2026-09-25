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Англия. Чемпионшип
Команды
Бернли
Хьялмар Экдаль
Статистика
€ 5 млн
Хьялмар Экдаль - статистика
Бернли
21 октября 1998 (27)
#18 | Защитник
187 см
Швеция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
63' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
1 : 1
19.09.2026
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
3 : 1
12.09.2026
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Рексхэм
1 : 1
08.09.2026
Бернли
68' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Бернли
1 : 2
05.09.2026
Бристоль Сити
1' - 46'
45'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бернли
1 : 1
02.09.2026
Мидлсбро
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Чемпионшип 2026/2027
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Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Брэдфорд Сити
0 : 0
26.08.2026
Бернли
1' - 90'
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