Рудик Мкртчян - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Рудик
|Фамилия
|Мкртчян
|Команда
|Арарат
|Состав
|Основной
|Родной город
|Артик
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 октября 1998 (24 года)
|Рост
|174
|Имя
|Рудик
|Фамилия
|Мкртчян
|Команда
|Арарат
|Состав
|Основной
|Родной город
|Артик
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 октября 1998 (24 года)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арарат
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|46' -90'
|Арарат (Ереван)
|2:2
|Шкендия (Тетово)
|07.07.2022
|72' -90'
|Шкендия (Тетово)
|2:0
|Арарат (Ереван)