Недилько Лабрович - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Недилько
|Фамилия
|Лабрович
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 октября 1999 (23 года)
|Рост
|196
|Имя
|Недилько
|Фамилия
|Лабрович
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 октября 1999 (23 года)
|Рост
|196
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риека
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|2:0
|Риека (Риека)
|21.07.2022
|1' -90'
|Риека (Риека)
|1:2
|Юргорден (Стокгольм)