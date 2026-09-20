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Команды
Атлетико
Джонни Кардозо
Статистика
€ 20 млн
Джонни Кардозо - статистика
Атлетико
20 сентября 2001 (25)
#5 | Полузащитник
182 см
США | Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
2 : 1
20.09.2026
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
4 : 0
16.09.2026
Осасуна
1' - 85'
82'
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
0 : 3
13.09.2026
Атлетико
59' - 90'
75'
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
2 : 1
09.09.2026
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
3 : 0
05.09.2026
Атлетико
76' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
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Суперкубок Испании 2025/2026
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Лига конференций 2023/2024
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Бразилия. Серия А 2022
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико
5
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
2 : 1
20.09.2026
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
4 : 0
16.09.2026
Осасуна
1' - 85'
82'
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
0 : 3
13.09.2026
Атлетико
59' - 90'
75'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
3 : 0
05.09.2026
Атлетико
76' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
1 : 3
29.08.2026
Атлетико
85' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
2 : 2
23.08.2026
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
2 : 0
19.08.2026
Малага
Был в запасе
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