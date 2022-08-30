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    Джонни - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Жоао
    Фамилия Лукас
    Команда Интернасьонал
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 сентября 2001 (21 год)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Интернасьонал 24 3 1 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 1' -60' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    06.11.2022 1' -84' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    02.11.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    24.10.2022 1' -77' Коритиба (Коритиба) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    73'
    17.10.2022 1' -65' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    51'
    09.10.2022 1' -73' Интернасьонал (Порту-Алегри) 4:2 Гойас (Гояния)
    01.10.2022 1' -62' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    35'
    10.09.2022 1' -60' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:0 Куяба (Куяба)
    04.09.2022 1' -64' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    30.08.2022 1' -69' Интернасьонал (Порту-Алегри) 4:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    38' 48'
    23.08.2022 1' -72' Аваи (Флорианополис) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    15.08.2022 1' -84' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    36'
    08.08.2022 1' -90' Форталеза (Форталеза) 3:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    41'
    31.07.2022 64' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    24.07.2022 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 2:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    21.07.2022 46' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:3 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    16.07.2022 63' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 0:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    12.07.2022 75' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    03.07.2022 1' -70' Сеара (Форталеза) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    25.06.2022 60' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:0 Коритиба (Коритиба)
    20.06.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    16.06.2022 1' -69' Гойас (Гояния) 1:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    12.06.2022 67' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    09.06.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    06.06.2022 89' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 0:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    90'
    31.05.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    22.05.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    15.05.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    09.05.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    24.04.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    18.04.2022 1' -72' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:1 Форталеза (Форталеза)
    45'
    10.04.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
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