Джонни - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Лукас
|Команда
|Интернасьонал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Лукас
|Команда
|Интернасьонал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интернасьонал
|24
|3
|1
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -60'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|06.11.2022
|1' -84'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|02.11.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|24.10.2022
|1' -77'
|Коритиба (Коритиба)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|73'
|17.10.2022
|1' -65'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|51'
|09.10.2022
|1' -73'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|4:2
|Гойас (Гояния)
|01.10.2022
|1' -62'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|35'
|10.09.2022
|1' -60'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|04.09.2022
|1' -64'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|30.08.2022
|1' -69'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|38' 48'
|23.08.2022
|1' -72'
|Аваи (Флорианополис)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|15.08.2022
|1' -84'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|36'
|08.08.2022
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|3:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|41'
|31.07.2022
|64' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|24.07.2022
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|2:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|21.07.2022
|46' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:3
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|16.07.2022
|63' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|12.07.2022
|75' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|03.07.2022
|1' -70'
|Сеара (Форталеза)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|25.06.2022
|60' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Коритиба (Коритиба)
|20.06.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|16.06.2022
|1' -69'
|Гойас (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|12.06.2022
|67' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|09.06.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|06.06.2022
|89' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|90'
|31.05.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|09.05.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|18.04.2022
|1' -72'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:1
|Форталеза (Форталеза)
|45'
|10.04.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)