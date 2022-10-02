Жоржиньо - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Жорже
|Фамилия
|де Моура
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гояния
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 января 1991 (32 года)
|Рост
|180
|Имя
|Жорже
|Фамилия
|де Моура
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гояния
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 января 1991 (32 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Гойяненсе
|28
|3
|0
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|46' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|59'
|10.11.2022
|68' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|06.11.2022
|67' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|03.11.2022
|68' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:3
|Сантос (Сан-Паулу)
|28.10.2022
|86' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|24.10.2022
|85' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|17.10.2022
|77' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|11.10.2022
|60' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|68'
|06.10.2022
|67' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|3:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|29.09.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|11.09.2022
|74' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|2:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|05.09.2022
|59' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|27.08.2022
|1' -29'
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|31.07.2022
|1' -64'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|30'
|25.07.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|18.07.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Форталеза (Форталеза)
|11.07.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|27.06.2022
|1' -84'
|Сеара (Форталеза)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|26'
|17.06.2022
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|4:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|12.06.2022
|1' -82'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|09.06.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|05.06.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|45'
|31.05.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|90'
|21.05.2022
|1' -76'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|45'
|08.05.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|66'
|01.05.2022
|1' -85'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|45'
|25.04.2022
|1' -46'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.04.2022
|1' -46'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|4:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|33'
|10.04.2022
|1' -86'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|86'