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    Жоржиньо - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Жорже
    Фамилия де Моура
    Команда Атлетико Гойяненсе
    Состав Основной
    Родной город Гояния
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 января 1991 (32 года)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Гойяненсе 28 3 0 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 46' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    59'
    10.11.2022 68' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    06.11.2022 67' -90' Форталеза (Форталеза) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    03.11.2022 68' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:3 Сантос (Сан-Паулу)
    28.10.2022 86' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    24.10.2022 85' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:0 Сеара (Форталеза)
    17.10.2022 77' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    11.10.2022 60' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    68'
    06.10.2022 67' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 3:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    02.10.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    29.09.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    11.09.2022 74' -90' Коритиба (Коритиба) 2:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    05.09.2022 59' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    27.08.2022 1' -29' Гойас (Гояния) 2:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    31.07.2022 1' -64' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    30'
    25.07.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    18.07.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Форталеза (Форталеза)
    11.07.2022 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    27.06.2022 1' -84' Сеара (Форталеза) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    26'
    17.06.2022 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 4:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    12.06.2022 1' -82' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    09.06.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:1 Аваи (Флорианополис)
    05.06.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    45'
    31.05.2022 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    90'
    21.05.2022 1' -76' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:0 Коритиба (Коритиба)
    45'
    08.05.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Гойас (Гояния)
    66'
    01.05.2022 1' -85' Куяба (Куяба) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    45'
    25.04.2022 1' -46' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.04.2022 1' -46' Брагантино (Сан-Паулу) 4:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    33'
    10.04.2022 1' -86' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    86'
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