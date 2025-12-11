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Нидерланды. Эредивизие
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Экселсиор
Милиано Джонатанс
Статистика
€ 750 тыс
Милиано Джонатанс - статистика
Экселсиор
5 апреля 2004 (22), Арнем
#26 | Нападающий
Нидерланды
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Нидерланды. Эредивизие 2024/2025
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Утрехт
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Утрехт
1 : 2
11.12.2025
Ноттингем Форест
90' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Бетис
2 : 1
27.11.2025
Утрехт
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Утрехт
1 : 1
06.11.2025
Порту
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Фрайбург
2 : 0
23.10.2025
Утрехт
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Бранн
1 : 0
02.10.2025
Утрехт
73' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Утрехт
0 : 0
28.08.2025
Зриньски
82' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Зриньски
0 : 2
21.08.2025
Утрехт
1' - 62'
Лига Европы, 3 раунд
Утрехт
2 : 1
14.08.2025
Серветт
62' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Серветт
1 : 3
07.08.2025
Утрехт
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Утрехт
4 : 1
31.07.2025
Шериф
1' - 62'
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
1 : 3
24.07.2025
Утрехт
Был в запасе
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