Александр Сандрачук - статистика
#53 | Защитник
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Сандрачук
|Команда
|Уфа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 января 2002 (21 год)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Сандрачук
|Команда
|Уфа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 января 2002 (21 год)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.06.2022
|74' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|21.06.2022
|65' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
(5:3)п
|Пари НН (Нижний Новгород)