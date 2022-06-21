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    Александр Сандрачук - статистика

    #53 | Защитник
    Имя Александр
    Фамилия Сандрачук
    Команда Уфа
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 января 2002 (21 год)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 175
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.06.2022 74' -90' ЦСКА (Москва) 0:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    21.06.2022 65' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:1
    (5:3)п    		 Пари НН (Нижний Новгород)
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