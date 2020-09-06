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РПЛ 2026/2027
Команды
Динамо Мх
Александр Сандрачук
Статистика
€ 400 тыс
Александр Сандрачук - статистика
Динамо Мх
2 января 2002 (24)
#72 | Защитник
176 см
Россия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо Мх
2 : 0
06.09.2026
Родина
1' - 38'
38'
Россия. Кубок, 3 тур
Зенит
3 : 0
02.09.2026
Динамо Мх
1' - 69'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2026
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
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Товарищеские матчи 2022
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо-2 Мх
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Динамо-2 Мх
0 : 1
12.04.2026
ПСК
1' - 90'
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