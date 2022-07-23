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    Ибраима Ндиайе - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Ибраима
    Фамилия Ндиайе
    Команда Люцерн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 июля 1998 (24 года)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люцерн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.08.2022 Был в запасе Люцерн (Люцерн) 1:1 Грассхоппер (Цюрих)
    07.08.2022 Был в запасе Лугано (Лугано) 1:2 Люцерн (Люцерн)
    23.07.2022 1' -46' Цюрих (Цюрих) 0:0 Люцерн (Люцерн)
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