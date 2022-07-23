Ибраима Ндиайе - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Ибраима
|Фамилия
|Ндиайе
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 июля 1998 (24 года)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Ибраима
|Фамилия
|Ндиайе
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 июля 1998 (24 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люцерн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.08.2022
|Был в запасе
|Люцерн (Люцерн)
|1:1
|Грассхоппер (Цюрих)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Лугано (Лугано)
|1:2
|Люцерн (Люцерн)
|23.07.2022
|1' -46'
|Цюрих (Цюрих)
|0:0
|Люцерн (Люцерн)