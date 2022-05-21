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    Higor Platiny - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Higor Platiny
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шавиш 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.05.2022 1' -90' Морейренcе (Морейра-де-Конегуш) 1:0 Шавиш (Шавиш)
    21.05.2022 1' -90' Шавиш (Шавиш) 2:0 Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)
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