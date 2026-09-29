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Англия. Чемпионшип
Команды
Чарльтон
Иван Месик
Статистика
€ 600 тыс
Иван Месик - статистика
Чарльтон
1 июня 2001 (25), Банска-Быстрица
#18 | Защитник
187 см
Словакия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
3 : 1
19.09.2026
Чарльтон
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Чарльтон
0 : 0
12.09.2026
Портсмут
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Чарльтон
0 : 0
09.09.2026
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Сток Сити
4 : 0
05.09.2026
Чарльтон
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Чемпионшип 2026/2027
Нидерланды. Кубок 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие 2025/2026
Лига наций 2024/2025
Нидерланды. Кубок 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие 2024/2025
Норвегия. Элитсериен 2022
Дания. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чарльтон
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Тоттенхэм
5 : 1
26.08.2026
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Челтенхэм
1 : 3
08.08.2026
Чарльтон
70' - 90'
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