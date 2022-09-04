Иван Месик - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Месик
|Команда
|Одд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Банска-Быстрица
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 июня 2001 (21 год)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Месик
|Команда
|Одд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Банска-Быстрица
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 июня 2001 (21 год)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Одд
|10
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Викинг (Ставангер)
|1:1
|Одд (Шиен)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|5:1
|Стремсгодсет (Драммен)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|0:2
|Одд (Шиен)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|2:1
|Волеренга (Осло)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Тромсе (Тромсе)
|3:2
|Одд (Шиен)
|09.10.2022
|77' -90'
|Одд (Шиен)
|1:1
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|2:2
|Одд (Шиен)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|2:0
|ХамКам (Хамар)
|10.09.2022
|83' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|1:3
|Одд (Шиен)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|2:1
|Йерв (Гримстад)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Олесунн (Олесунн)
|1:1
|Одд (Шиен)
|20.08.2022
|69' -90'
|Одд (Шиен)
|1:0
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|7:0
|Одд (Шиен)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|2:3
|Русенборг (Тронхейм)
|24.07.2022
|1' -46'
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|2:2
|Одд (Шиен)
|17.07.2022
|1' -90'
|Одд (Шиен)
|1:2
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|7'
|09.07.2022
|1' -86'
|Стремсгодсет (Драммен)
|0:0
|Одд (Шиен)
|02.07.2022
|86' -90'
|Одд (Шиен)
|3:2
|Буде-Глимт (Буде)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Волеренга (Осло)
|0:1
|Одд (Шиен)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|1:2
|Мольде (Мольде)
|28.05.2022
|Был в запасе
|ХамКам (Хамар)
|1:2
|Одд (Шиен)
|25.05.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|0:1
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Йерв (Гримстад)
|0:1
|Одд (Шиен)
|16.05.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|0:4
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|11.05.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Одд (Шиен)
|07.05.2022
|83' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:0
|Одд (Шиен)
|23.04.2022
|1' -46'
|Одд (Шиен)
|2:3
|Олесунн (Олесунн)
|44'
|18.04.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|2:1
|Викинг (Ставангер)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|1:0
|Одд (Шиен)