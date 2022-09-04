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    Иван Месик - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Иван
    Фамилия Месик
    Команда Одд
    Состав Основной
    Родной город Банска-Быстрица
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 июня 2001 (21 год)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Одд 10 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Викинг (Ставангер) 1:1 Одд (Шиен)
    06.11.2022 Был в запасе Одд (Шиен) 5:1 Стремсгодсет (Драммен)
    30.10.2022 Был в запасе Лиллестрем (Лиллестрем) 0:2 Одд (Шиен)
    22.10.2022 Был в запасе Одд (Шиен) 2:1 Волеренга (Осло)
    15.10.2022 Был в запасе Тромсе (Тромсе) 3:2 Одд (Шиен)
    09.10.2022 77' -90' Одд (Шиен) 1:1 Кристиансунн (Кристиансунн)
    02.10.2022 Был в запасе Хаугесунд (Хаугесунд) 2:2 Одд (Шиен)
    17.09.2022 Был в запасе Одд (Шиен) 2:0 ХамКам (Хамар)
    10.09.2022 83' -90' Сандефьорд (Сандефьорд) 1:3 Одд (Шиен)
    04.09.2022 Был в запасе Одд (Шиен) 2:1 Йерв (Гримстад)
    28.08.2022 Был в запасе Олесунн (Олесунн) 1:1 Одд (Шиен)
    20.08.2022 69' -90' Одд (Шиен) 1:0 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    06.08.2022 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 7:0 Одд (Шиен)
    30.07.2022 Был в запасе Одд (Шиен) 2:3 Русенборг (Тронхейм)
    24.07.2022 1' -46' Кристиансунн (Кристиансунн) 2:2 Одд (Шиен)
    17.07.2022 1' -90' Одд (Шиен) 1:2 Лиллестрем (Лиллестрем)
    7'
    09.07.2022 1' -86' Стремсгодсет (Драммен) 0:0 Одд (Шиен)
    02.07.2022 86' -90' Одд (Шиен) 3:2 Буде-Глимт (Буде)
    26.06.2022 Был в запасе Волеренга (Осло) 0:1 Одд (Шиен)
    19.06.2022 Был в запасе Одд (Шиен) 1:2 Мольде (Мольде)
    28.05.2022 Был в запасе ХамКам (Хамар) 1:2 Одд (Шиен)
    25.05.2022 Был в запасе Одд (Шиен) 0:1 Сандефьорд (Сандефьорд)
    22.05.2022 Был в запасе Йерв (Гримстад) 0:1 Одд (Шиен)
    16.05.2022 Был в запасе Одд (Шиен) 0:4 Хаугесунд (Хаугесунд)
    11.05.2022 1' -90' Мольде (Мольде) 3:0 Одд (Шиен)
    07.05.2022 83' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:0 Одд (Шиен)
    23.04.2022 1' -46' Одд (Шиен) 2:3 Олесунн (Олесунн)
    44'
    18.04.2022 Был в запасе Одд (Шиен) 2:1 Викинг (Ставангер)
    10.04.2022 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 1:0 Одд (Шиен)
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