Алехандро Асенсио - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Алехандро
|Фамилия
|Асенсио
|Команда
|Райо Вальекано
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 сентября 2000 (22 года)
|Имя
|Алехандро
|Фамилия
|Асенсио
|Команда
|Райо Вальекано
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 сентября 2000 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Райо Вальекано
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2022
|80' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:4
|Леванте (Валенсия)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|2:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|12.05.2022
|90' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:5
|Вильярреал (Вильярреал)