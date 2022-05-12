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    Алехандро Асенсио - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Алехандро
    Фамилия Асенсио
    Команда Райо Вальекано
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 сентября 2000 (22 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Райо Вальекано 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2022 80' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 2:4 Леванте (Валенсия)
    15.05.2022 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 2:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    12.05.2022 90' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 1:5 Вильярреал (Вильярреал)
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