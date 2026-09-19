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Англия. Чемпионшип
Команды
Престон
Лайам Гиббс
Статистика
€ 1,50 млн
Лайам Гиббс - статистика
Престон
16 декабря 2002 (23)
#20 | Полузащитник
Англия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
19.09.2026
Престон
67' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Престон
0 : 1
12.09.2026
Линкольн
1' - 64'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Уотфорд
2 : 1
08.09.2026
Престон
75' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Престон
2 : 1
05.09.2026
Блэкберн
74' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Чемпионшип 2026/2027
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2025/2026
Англия. Чемпионшип 2025/2026
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Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Чемпионшип 2023/2024
Англия. Кубок 2022/2023
Англия. Кубок лиги 2022/2023
Англия. Чемпионшип 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Норвич Сити
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Кардифф
1 : 2
25.08.2026
Норвич Сити
1' - 90'
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