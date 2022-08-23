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    Лайам Гиббс - статистика

    #42 | Полузащитник
    Имя Лайам
    Фамилия Гиббс
    Команда Норвич Сити
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 декабря 2002 (20 лет)
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Миллуолл 2:3 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 85' - 90' Норвич Сити 2:0 Кардифф Англия. Чемпионшип, 34 тур
    21.02.2023 Был в запасе Норвич Сити 3:1 Бирмингем Сити Англия. Чемпионшип, 29 тур
    18.02.2023 62' - 90' Уиган Атлетик 0:0 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 33 тур
    14.02.2023 72' - 90' Норвич Сити 3:1 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 60' - 90' Бристоль Сити 1:0 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Норвич Сити 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 46' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:3
    (3:5)п    		 Борнмут (Борнмут)
    52'
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