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Шотландия. Премьер-лига
Команды
Мазервелл
Matty Connolly
Статистика
Matty Connolly - статистика
Мазервелл
#21 | Вратарь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Данди
2 : 1
19.09.2026
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Мазервелл
0 : 4
15.09.2026
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Рейнджерс
1 : 0
05.09.2026
Мазервелл
Был в запасе
Статистика по турнирам
Шотландия. Премьер-лига 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мазервелл
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 38 тур
Хиберниан
0 : 1
16.05.2026
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 37 тур
Мазервелл
2 : 3
13.05.2026
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 36 тур
Мазервелл
1 : 1
09.05.2026
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 35 тур
Фалкирк
1 : 0
02.05.2026
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 34 тур
Рейнджерс
2 : 3
26.04.2026
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Хартс
3 : 1
11.04.2026
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Мазервелл
2 : 3
04.04.2026
Фалкирк
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Мазервелл
0 : 0
21.03.2026
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Данди
2 : 1
07.03.2026
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Мазервелл
2 : 0
28.02.2026
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Сент-Миррен
0 : 5
21.02.2026
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Мазервелл
2 : 0
15.02.2026
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Мазервелл
1 : 1
11.02.2026
Рейнджерс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Ливингстон
0 : 2
31.01.2026
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Мазервелл
4 : 0
24.01.2026
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Хиберниан
1 : 1
10.01.2026
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Мазервелл
2 : 0
03.01.2026
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Мазервелл
2 : 0
30.12.2025
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Рейнджерс
1 : 0
27.12.2025
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Мазервелл
1 : 0
20.12.2025
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Данди Юнайтед
0 : 0
13.12.2025
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Мазервелл
3 : 0
06.12.2025
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Фалкирк
0 : 0
03.12.2025
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
0 : 0
29.11.2025
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Мазервелл
2 : 0
25.11.2025
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Килмарнок
1 : 3
22.11.2025
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Абердин
1 : 1
09.11.2025
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
2 : 0
29.10.2025
Данди Юнайтед
Был в запасе
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