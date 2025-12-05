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Дания. Суперлига
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Фредерисия
Агон Муколли
Статистика
€ 450 тыс
Агон Муколли - статистика
Фредерисия
26 сентября 1998 (28)
#98 | Нападающий
172 см
Албания
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Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2025/2026
Дания. Суперлига 2022/2023
Норвегия. Элитсериен 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фредерисия
15
3
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 18 тур
Фредерисия
1 : 3
05.12.2025
Оденсе
80' - 90'
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
1 : 3
01.12.2025
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 16 тур
Нордшелланд
5 : 0
23.11.2025
Фредерисия
69' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
3 : 2
01.11.2025
Фредерисия
67' - 90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Фредерисия
0 : 4
26.10.2025
Мидтьюлланд
46' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Сендерийск
3 : 0
20.10.2025
Фредерисия
61' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Фредерисия
0 : 2
05.10.2025
Брондбю
58' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Виборг
2 : 1
28.09.2025
Фредерисия
1' - 86'
Дания. Суперлига, 9 тур
Оденсе
3 : 2
19.09.2025
Фредерисия
1' - 90'
60'
Дания. Суперлига, 8 тур
Фредерисия
1 : 1
15.09.2025
Вайле
1' - 77'
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 1
31.08.2025
Фредерисия
1' - 90'
79'
Дания. Суперлига, 6 тур
Фредерисия
1 : 0
24.08.2025
Рандерс
1' - 72'
Дания. Суперлига, 5 тур
Фредерисия
3 : 2
15.08.2025
Сендерийск
46' - 90'
50'
90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
10.08.2025
Фредерисия
61' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Фредерисия
0 : 2
01.08.2025
Копенгаген
76' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Силькеборг
0 : 2
27.07.2025
Фредерисия
77' - 90'
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