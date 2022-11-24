Луис Суарес - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Суарес
|Команда
|Гремио
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сальто
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 января 1987 (36 лет)
|Рост
|181
|Вес
|81
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Суарес
|Команда
|Гремио
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сальто
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 января 1987 (36 лет)
|Рост
|181
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уругвай
|3
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2022
|1' -66'
|Гана
|0:2
|Уругвай
|32' 60'
|28.11.2022
|73' -90'
|Португалия
|2:0
|Уругвай
|24.11.2022
|1' -64'
|Уругвай
|0:0
|Южная Корея