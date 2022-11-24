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    Луис Суарес - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Луис
    Фамилия Суарес
    Команда Гремио
    Состав Основной
    Родной город Сальто
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 января 1987 (36 лет)
    Рост 181
    Вес 81
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уругвай 3 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2022 1' -66' Гана 0:2 Уругвай
    32' 60'
    28.11.2022 73' -90' Португалия 2:0 Уругвай
    24.11.2022 1' -64' Уругвай 0:0 Южная Корея
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