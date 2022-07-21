Маркус Андре Кааса - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Маркус Андре
|Фамилия
|Кааса
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Маркус Андре
|Фамилия
|Кааса
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мольде
|8
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -63'
|Гент (Гент)
|4:0
|Мольде (Мольде)
|27.10.2022
|1' -71'
|Мольде (Мольде)
|2:3
|Юргорден (Стокгольм)
|21' 6'
|13.10.2022
|Был в запасе
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:2
|Мольде (Мольде)
|06.10.2022
|71' -90'
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|15.09.2022
|90' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:2
|Мольде (Мольде)
|08.09.2022
|1' -76'
|Мольде (Мольде)
|0:0
|Гент (Гент)
|73'
|25.08.2022
|1' -84'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|0:4
|Мольде (Мольде)
|28.07.2022
|46' -90'
|Эльфсборг (Бурос)
|1:2
|Мольде (Мольде)
|21.07.2022
|1' -73'
|Мольде (Мольде)
|4:1
|Эльфсборг (Бурос)
|49'