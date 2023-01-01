Сэм Белл - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|Белл
|Команда
|Бристоль Сити
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Бристоль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 мая 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|Белл
|Команда
|Бристоль Сити
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Бристоль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 мая 2002 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 61'
|Кардифф
|2:0
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Бристоль Сити
|0:3
|Манчестер Сити
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|1' - 62'
|Бристоль Сити
|1:0
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|18.02.2023
|1' - 71'
|Сандерленд
|1:1
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|15.02.2023
|77' - 90'
|Бристоль Сити
|1:1
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|1' - 60'
|Бристоль Сити
|1:0
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бристоль Сити
|12
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -61'
|Кардифф (Кардифф)
|2:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|25.02.2023
|1' -62'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|18.02.2023
|1' -71'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|15.02.2023
|77' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|11.02.2023
|1' -60'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)
|04.02.2023
|1' -88'
|Престон (Престон)
|1:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|45'
|21.01.2023
|66' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|14.01.2023
|79' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|4:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|01.01.2023
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|29.12.2022
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|26.12.2022
|80' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|17.12.2022
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|10.12.2022
|79' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|05.11.2022
|75' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|29.10.2022
|73' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Суонси (Суонси)