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    Сэм Белл - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Сэм
    Фамилия Белл
    Команда Бристоль Сити
    Состав Молодежный
    Родной город Бристоль
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 мая 2002 (20 лет)
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 61' Кардифф 2:0 Бристоль Сити Англия. Чемпионшип, 35 тур
    28.02.2023 1' - 90' Бристоль Сити 0:3 Манчестер Сити Англия. Кубок, 1/8 финала
    25.02.2023 1' - 62' Бристоль Сити 1:0 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 34 тур
    18.02.2023 1' - 71' Сандерленд 1:1 Бристоль Сити Англия. Чемпионшип, 33 тур
    15.02.2023 77' - 90' Бристоль Сити 1:1 Уиган Атлетик Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 1' - 60' Бристоль Сити 1:0 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бристоль Сити 12 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -61' Кардифф (Кардифф) 2:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    25.02.2023 1' -62' Бристоль Сити (Бристоль) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    18.02.2023 1' -71' Сандерленд (Сандерленд) 1:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    15.02.2023 77' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    11.02.2023 1' -60' Бристоль Сити (Бристоль) 1:0 Норвич Сити (Норвич)
    04.02.2023 1' -88' Престон (Престон) 1:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    45'
    21.01.2023 66' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    14.01.2023 79' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 4:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    01.01.2023 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    29.12.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    26.12.2022 80' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 0:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    17.12.2022 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    10.12.2022 79' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:3 Бристоль Сити (Бристоль)
    12.11.2022 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 0:0 Уотфорд (Уотфорд)
    05.11.2022 75' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    29.10.2022 73' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:1 Суонси (Суонси)
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