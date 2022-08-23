Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джо Ранкин-Костелло - статистика

    #11 | Защитник
    Имя Джо
    Фамилия Ранкин-Костелло
    Команда Блэкберн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 июля 1999 (23 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Блэкберн 1:0 Шеффилд Юнайтед Англия. Чемпионшип, 35 тур
    28.02.2023 1' - 61' Лестер 1:2 Блэкберн Англия. Кубок, 1/8 финала
    25.02.2023 1' - 90' Куинз Парк Рейнджерс 1:3 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 34 тур
    60'
    21.02.2023 1' - 90' Блэкберн 1:0 Блэкпул Англия. Чемпионшип, 29 тур
    15.02.2023 1' - 68' Вест Бромвич 1:1 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 1' - 86' Уотфорд 1:1 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 31 тур
    60'
    06.02.2023 1' - 90' Блэкберн 0:0 Уиган Атлетик Англия. Чемпионшип, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкберн 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.12.2022 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 1:4 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    09.11.2022 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 2:3
    (9:10)п    		 Блэкберн (Блэкберн)
    23.08.2022 1' -90' Брэдфорд Сити (Брэдфорд) 1:2 Блэкберн (Блэкберн)
    90'
    • Читайте нас: 
    11