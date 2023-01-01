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    Гарри Пикеринг - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Гарри
    Фамилия Пикеринг
    Команда Блэкберн
    Состав Основной
    Родной город Честер
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 декабря 1998 (24 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Блэкберн 1:0 Шеффилд Юнайтед Англия. Чемпионшип, 35 тур
    5'
    28.02.2023 1' - 90' Лестер 1:2 Блэкберн Англия. Кубок, 1/8 финала
    25.02.2023 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс 1:3 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 34 тур
    18.02.2023 1' - 90' Блэкберн 1:0 Суонси Англия. Чемпионшип, 33 тур
    15.02.2023 1' - 90' Вест Бромвич 1:1 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 1' - 90' Уотфорд 1:1 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 31 тур
    06.02.2023 1' - 90' Блэкберн 0:0 Уиган Атлетик Англия. Чемпионшип, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкберн 30 1 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    5'
    25.02.2023 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:3 Блэкберн (Блэкберн)
    18.02.2023 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Суонси (Суонси)
    15.02.2023 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    11.02.2023 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    06.02.2023 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 0:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    21.01.2023 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    14.01.2023 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 4:0 Блэкберн (Блэкберн)
    01.01.2023 1' -78' Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Кардифф (Кардифф)
    29.12.2022 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    26.12.2022 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 2:1 Блэкберн (Блэкберн)
    17.12.2022 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 0:2 Блэкберн (Блэкберн)
    13.11.2022 Был в запасе Бернли (Бернли) 3:0 Блэкберн (Блэкберн)
    05.11.2022 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    35'
    01.11.2022 88' -90' Ковентри (Ковентри) 1:0 Блэкберн (Блэкберн)
    29.10.2022 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:1 Блэкберн (Блэкберн)
    22.10.2022 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    15.10.2022 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:2 Блэкберн (Блэкберн)
    11.10.2022 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 1:0 Блэкберн (Блэкберн)
    08.10.2022 1' -80' Блэкберн (Блэкберн) 3:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    04.10.2022 1' -90' Кардифф (Кардифф) 1:0 Блэкберн (Блэкберн)
    01.10.2022 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:1 Миллуолл (Лондон)
    17.09.2022 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 2:0 Блэкберн (Блэкберн)
    13.09.2022 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:0 Уотфорд (Уотфорд)
    03.09.2022 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:3 Бристоль Сити (Бристоль)
    67'
    31.08.2022 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 0:1 Блэкберн (Блэкберн)
    27.08.2022 1' -89' Блэкберн (Блэкберн) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    20.08.2022 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 3:0 Блэкберн (Блэкберн)
    17.08.2022 1' -90' Рединг (Рединг) 3:0 Блэкберн (Блэкберн)
    12'
    14.08.2022 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    06.08.2022 1' -90' Суонси (Суонси) 0:3 Блэкберн (Блэкберн)
    30.07.2022 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
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