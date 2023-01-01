Гарри Пикеринг - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Гарри
|Фамилия
|Пикеринг
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Честер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 декабря 1998 (24 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Гарри
|Фамилия
|Пикеринг
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Честер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 декабря 1998 (24 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Блэкберн
|1:0
|Шеффилд Юнайтед
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|5'
|28.02.2023
|1' - 90'
|Лестер
|1:2
|Блэкберн
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:3
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Блэкберн
|1:0
|Суонси
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|15.02.2023
|1' - 90'
|Вест Бромвич
|1:1
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Уотфорд
|1:1
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|06.02.2023
|1' - 90'
|Блэкберн
|0:0
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкберн
|30
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|5'
|25.02.2023
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:3
|Блэкберн (Блэкберн)
|18.02.2023
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Суонси (Суонси)
|15.02.2023
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|11.02.2023
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|06.02.2023
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|21.01.2023
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|14.01.2023
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|4:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|01.01.2023
|1' -78'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Кардифф (Кардифф)
|29.12.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|26.12.2022
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|2:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|17.12.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|0:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|3:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|05.11.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|35'
|01.11.2022
|88' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|29.10.2022
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|22.10.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|15.10.2022
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|11.10.2022
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|08.10.2022
|1' -80'
|Блэкберн (Блэкберн)
|3:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|04.10.2022
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|1:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|01.10.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:1
|Миллуолл (Лондон)
|17.09.2022
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|13.09.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|03.09.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|67'
|31.08.2022
|1' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|27.08.2022
|1' -89'
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|20.08.2022
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|3:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|17.08.2022
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|3:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|12'
|14.08.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|06.08.2022
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|0:3
|Блэкберн (Блэкберн)
|30.07.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)