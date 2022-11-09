Доминик Хайам - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Хайам
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Хайам
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкберн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2022
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:4
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|09.11.2022
|79' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|2:3
(9:10)п
|Блэкберн (Блэкберн)