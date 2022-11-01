Луи Уотсон - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Луи
|Фамилия
|Уотсон
|Команда
|Дерби Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июня 2001 (21 год)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Луи
|Фамилия
|Уотсон
|Команда
|Дерби Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июня 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лутон Таун
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.01.2023
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|1:0
|Кардифф (Кардифф)
|21.01.2023
|1' -54'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:2
|Лутон Таун (Лутон)
|14.01.2023
|81' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:3
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|01.01.2023
|1' -65'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|1:2
|Лутон Таун (Лутон)
|29.12.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:3
|Лутон Таун (Лутон)
|10.12.2022
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:1
|Лутон Таун (Лутон)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|1:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Лутон Таун (Лутон)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:1
|Лутон Таун (Лутон)
|01.11.2022
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|0:0
|Рединг (Рединг)
|23.10.2022
|88' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|4:0
|Лутон Таун (Лутон)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|2:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|0:1
|Престон (Престон)