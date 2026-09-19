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Англия. Вторая лига
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Кроули Таун
Луи Уотсон
Статистика
€ 125 тыс
Луи Уотсон - статистика
Кроули Таун
7 июня 2001 (25)
#8 | Полузащитник
Ирландия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 7 тур
Гримсби Таун
2 : 0
19.09.2026
Кроули Таун
68' - 90'
Англия. Вторая лига, 6 тур
Кроули Таун
1 : 3
12.09.2026
Челтенхэм
1' - 75'
Англия. Вторая лига, 5 тур
Аккрингтон Стэнли
3 : 2
05.09.2026
Кроули Таун
1' - 59'
Англия. Вторая лига, 4 тур
Нортгемптон Таун
1 : 1
01.09.2026
Кроули Таун
1' - 87'
Статистика по турнирам
Англия. Вторая лига 2026/2027
Англия. Вторая лига 2025/2026
Англия. Первая лига 2024/2025
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Первая лига 2023/2024
Англия. Кубок 2022/2023
Англия. Чемпионшип 2022/2023
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чарльтон
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/64 финала
Гиллинхэм
2 : 0
02.12.2023
Чарльтон
1' - 61'
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