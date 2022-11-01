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    Луи Уотсон - статистика

    #35 | Полузащитник
    Имя Луи
    Фамилия Уотсон
    Команда Дерби Каунти
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 июня 2001 (21 год)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лутон Таун 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.01.2023 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 1:0 Кардифф (Кардифф)
    21.01.2023 1' -54' Уиган Атлетик (Уиган) 0:2 Лутон Таун (Лутон)
    14.01.2023 81' -90' Лутон Таун (Лутон) 2:3 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    01.01.2023 1' -65' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:2 Лутон Таун (Лутон)
    29.12.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:3 Лутон Таун (Лутон)
    10.12.2022 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:1 Лутон Таун (Лутон)
    12.11.2022 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 1:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    08.11.2022 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Лутон Таун (Лутон)
    05.11.2022 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 0:1 Лутон Таун (Лутон)
    01.11.2022 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 0:0 Рединг (Рединг)
    23.10.2022 88' -90' Уотфорд (Уотфорд) 4:0 Лутон Таун (Лутон)
    17.09.2022 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 2:0 Блэкберн (Блэкберн)
    13.08.2022 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 0:1 Престон (Престон)
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