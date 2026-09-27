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Норвегия. Элитсериен
Команды
Буде-Глимт
Один-Лурас Бьортуфт
Статистика
€ 4,50 млн
Один-Лурас Бьортуфт - статистика
Буде-Глимт
19 декабря 1998 (27)
#4 | Защитник
185 см
Норвегия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Был в запасе
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Бранн
2 : 1
20.09.2026
Буде-Глимт
1' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Бавария
5 : 0
10.09.2026
Буде-Глимт
1' - 87'
87'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Фредрикстад
1 : 2
04.09.2026
Буде-Глимт
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Норвегия. Элитсериен 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Лига чемпионов 2025/2026
Норвегия. Элитсериен 2025
Лига Европы 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Норвегия. Элитсериен 2024
Лига конференций 2023/2024
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2022
Команда
И
Г
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Буде-Глимт
5
1
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Бавария
5 : 0
10.09.2026
Буде-Глимт
1' - 87'
87'
Лига чемпионов, 4 раунд
Буде-Глимт
3 : 0
25.08.2026
НЕК
1' - 81'
Лига чемпионов, 4 раунд
НЕК
1 : 3
19.08.2026
Буде-Глимт
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Буде-Глимт
3 : 2
11.08.2026
Юнион СЖ
1' - 120'
Лига чемпионов, 3 раунд
Юнион СЖ
3 : 3
04.08.2026
Буде-Глимт
1' - 90'
90'
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