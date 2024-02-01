Вангелис Кириаку - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Вангелис
|Фамилия
|Кириаку
|Команда
|Докса Катокопиас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Никосия
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 февраля 1994 (30 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Вангелис
|Фамилия
|Кириаку
|Команда
|Докса Катокопиас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Никосия
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 февраля 1994 (30 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2024
|85' - 90'
|Аполлон
|0:1
|Докса Катокопиас
|Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
|18.02.2024
|86' - 90'
|Докса Катокопиас
|0:1
|АПОЭЛ
|Кипр. Первый Дивизион, 26 тур
|15.02.2024
|Был в запасе
|Кармиотисса
|3:1
|Докса Катокопиас
|Кипр. Первый Дивизион, 25 тур
|11.02.2024
|1' - 90'
|Докса Катокопиас
|0:3
|Неа Саламис Фамагуста
|Кипр. Первый Дивизион, 24 тур
|05.02.2024
|1' - 90'
|Отеллос Афиену
|0:0
|Докса Катокопиас
|Кипр. Первый Дивизион, 23 тур
|01.02.2024
|1' - 90'
|Докса Катокопиас
|0:2
|Этникос
|Кипр. Первый Дивизион, 22 тур
|Команда
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|Дата
|Минуты
|Матч