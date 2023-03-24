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    Никола Шипчич - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Никола
    Фамилия Шипчич
    Команда Тенерифе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 мая 1995 (27 лет)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черногория 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.03.2023 41' -90' Черногория 0:2 Сербия
    24.03.2023 Был в запасе Болгария 0:1 Черногория
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