Никола Шипчич - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Шипчич
|Команда
|Тенерифе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Шипчич
|Команда
|Тенерифе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черногория
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.03.2023
|41' -90'
|Черногория
|0:2
|Сербия
|24.03.2023
|Был в запасе
|Болгария
|0:1
|Черногория