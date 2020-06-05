Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Греция. Суперлига
Команды
Астерас
Никола Шипчич
Статистика
€ 400 тыс
Никола Шипчич - статистика
Астерас
17 мая 1995 (31)
#3 | Защитник
192 см
Черногория
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Греция. Суперлига 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
Лига наций 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Испания. Кубок 2022/2023
Лига наций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Испания. Кубок 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Черногория
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
46' - 90'
79'
Товарищеские матчи. Сборные,
Болгария
0 : 1
01.06.2026
Черногория
90' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
2 : 3
31.03.2026
Словения
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
2 : 0
27.03.2026
Андорра
Был в запасе
Главные новости
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
1
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
2
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
9
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
5
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
13
Тренер Португалии раскрыл, что он обещал Роналду
08:48
Товарищеский матч. Аргентина с игроком «Зенита» разгромила Боливию
08:19
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+