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    Новица Эракович - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Новица
    Фамилия Эракович
    Команда Сутьеска
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 ноября 1999 (23 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сутьеска 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.07.2022 1' -90' КИ Клаксвик (Клаксвик) 1:0 Сутьеска (Никшич)
    20.07.2022 1' -90' Сутьеска (Никшич) 0:0 КИ Клаксвик (Клаксвик)
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