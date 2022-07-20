Новица Эракович - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Новица
|Фамилия
|Эракович
|Команда
|Сутьеска
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 ноября 1999 (23 года)
|Имя
|Новица
|Фамилия
|Эракович
|Команда
|Сутьеска
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 ноября 1999 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сутьеска
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.07.2022
|1' -90'
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|1:0
|Сутьеска (Никшич)
|20.07.2022
|1' -90'
|Сутьеска (Никшич)
|0:0
|КИ Клаксвик (Клаксвик)