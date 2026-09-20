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Греция. Суперлига
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Панетоликос
Новица Эракович
Статистика
€ 400 тыс
Новица Эракович - статистика
Панетоликос
12 ноября 1999 (26)
#44 | Полузащитник
Черногория
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 3
20.09.2026
ПАОК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Панатинаикос
3 : 0
13.09.2026
Панетоликос
1' - 57'
Греция. Суперлига, 3 тур
Левадиакос
0 : 2
06.09.2026
Панетоликос
1' - 61'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Панетоликос
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 3
20.09.2026
ПАОК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Панатинаикос
3 : 0
13.09.2026
Панетоликос
1' - 57'
Греция. Суперлига, 3 тур
Левадиакос
0 : 2
06.09.2026
Панетоликос
1' - 61'
Греция. Суперлига, 2 тур
Панетоликос
2 : 0
29.08.2026
Каламата
64' - 90'
90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Панетоликос
3 : 1
23.08.2026
Астерас
74' - 90'
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