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Парагвай. Примера
Команды
Серро Портеньо
Кристиан Паредес
Статистика
€ 1 млн
Кристиан Паредес - статистика
Серро Портеньо
18 мая 1998 (28)
#8 | Полузащитник
183 см
Парагвай
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Парагвай. Примера, 9 тур
Серро Портеньо
1 : 0
08.09.2026
Насьональ
Был в запасе
Статистика по турнирам
Кубок Либертадорес 2026
Парагвай. Примера 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портленд
32
2
0
8
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Диего
4 : 0
10.11.2025
Портленд
56' - 90'
66'
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
2 : 2
02.11.2025
Сан-Диего
60' - 90'
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Диего
2 : 1
27.10.2025
Портленд
84' - 90'
США. МЛС, 1/16 финала
Портленд
3 : 1
23.10.2025
Реал Солт-Лейк
78' - 90'
США. МЛС, 51 тур
Портленд
0 : 4
19.10.2025
Сан-Диего
1' - 46'
42'
США. МЛС, 50 тур
Сиэтл
1 : 0
05.10.2025
Портленд
1' - 84'
США. МЛС, 48 тур
Портленд
2 : 2
28.09.2025
Даллас
46' - 90'
81'
США. МЛС, 25 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
25.09.2025
Портленд
1' - 90'
67'
США. МЛС, 46 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
21.09.2025
Портленд
69' - 90'
США. МЛС, 45 тур
Портленд
2 : 1
14.09.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
75' - 90'
США. МЛС, 43 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
31.08.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Сан-Диего
0 : 0
24.08.2025
Портленд
82' - 90'
США. МЛС, 40 тур
Портленд
2 : 3
17.08.2025
Цинциннати
58' - 90'
60'
США. МЛС, 38 тур
Даллас
2 : 0
10.08.2025
Портленд
1' - 66'
24'
США. МЛС, 36 тур
Лос-Анджелес
0 : 1
26.07.2025
Портленд
1' - 74'
45'
65'
США. МЛС, 36 тур
Портленд
1 : 1
20.07.2025
Миннесота Юнайтед
1' - 86'
США. МЛС, 34 тур
Портленд
0 : 1
17.07.2025
Реал Солт-Лейк
86' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 1
14.07.2025
Портленд
75' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Портленд
2 : 1
06.07.2025
Нью-Инглэнд Революшн
83' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Торонто
3 : 0
29.06.2025
Портленд
73' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Портленд
1 : 1
14.06.2025
Сан-Хосе
79' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Орландо Сити
1 : 0
25.05.2025
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Портленд
1 : 1
18.05.2025
Сиэтл
46' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 0
15.05.2025
Портленд
1' - 90'
46'
США. МЛС, 18 тур
Портленд
1 : 0
11.05.2025
Канзаc Сити
68' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Сан-Хосе
4 : 1
04.05.2025
Портленд
66' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 4
28.04.2025
Портленд
85' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Портленд
3 : 3
20.04.2025
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Канзаc Сити
2 : 4
13.04.2025
Портленд
69' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Остин
0 : 0
06.04.2025
Портленд
83' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Портленд
3 : 1
31.03.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Колорадо
0 : 3
23.03.2025
Портленд
87' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Портленд
1 : 1
16.03.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
73' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Нэшвилл
2 : 0
09.03.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Портленд
1 : 0
02.03.2025
Остин
82' - 90'
90'
США. МЛС, 2 тур
Портленд
1 : 4
24.02.2025
Ванкувер Уайткепс
66' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Портленд
1 : 4
24.02.2025
Ванкувер Уайткепс
66' - 90'
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