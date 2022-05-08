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    Франсиско Гинелла - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Франсиско
    Фамилия Гинелла
    Команда Лос-Анджелес
    Состав Основной
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 января 1999 (24 года)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лос-Анджелес 15 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.07.2022 83' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    03.07.2022 1' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    30.06.2022 87' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:1 Даллас (Даллас)
    26.06.2022 85' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    18.06.2022 80' -90' Сиэтл (Сиэтл) 1:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    29.05.2022 1' -82' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:2 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    21.05.2022 1' -61' Коламбус (Коламбус) 0:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    19.05.2022 45' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:2 Остин (Остин)
    14.05.2022 1' -64' Колорадо (Денвер) 2:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    08.05.2022 89' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:2 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    02.05.2022 88' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:0 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    25.04.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 1:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    17.04.2022 81' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:1 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    10.04.2022 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    03.04.2022 1' -46' Орландо Сити (Орландо) 2:4 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    10'
    21.03.2022 87' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    12.03.2022 79' -90' Интер (Майами) 0:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    07.03.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:1 Портленд (Портленд)
    26.02.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Колорадо (Денвер)
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