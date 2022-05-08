Франсиско Гинелла - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Франсиско
|Фамилия
|Гинелла
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 января 1999 (24 года)
|Рост
|182
|Имя
|Франсиско
|Фамилия
|Гинелла
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 января 1999 (24 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лос-Анджелес
|15
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.07.2022
|83' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|03.07.2022
|1' -90'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|1:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|30.06.2022
|87' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:1
|Даллас (Даллас)
|26.06.2022
|85' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:0
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|18.06.2022
|80' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|1:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|29.05.2022
|1' -82'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|21.05.2022
|1' -61'
|Коламбус (Коламбус)
|0:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|19.05.2022
|45' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:2
|Остин (Остин)
|14.05.2022
|1' -64'
|Колорадо (Денвер)
|2:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|08.05.2022
|89' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|02.05.2022
|88' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:0
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|25.04.2022
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|17.04.2022
|81' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:1
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|03.04.2022
|1' -46'
|Орландо Сити (Орландо)
|2:4
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|10'
|21.03.2022
|87' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|12.03.2022
|79' -90'
|Интер (Майами)
|0:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|07.03.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:1
|Портленд (Портленд)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Колорадо (Денвер)