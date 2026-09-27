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МЛС 2026
Команды
Ванкувер Уайткепс
Ранко Веселинович
Статистика
€ 2,80 млн
Ранко Веселинович - статистика
Ванкувер Уайткепс
24 марта 1999 (27), Нови Сад
#4 | Защитник
190 см
Сербия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 3
27.09.2026
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ванкувер Уайткепс
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 3
27.09.2026
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 0
26.07.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 11'
10'
США. МЛС, 17 тур
Цинциннати
4 : 3
23.07.2026
Ванкувер Уайткепс
84' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Сан-Диего
2 : 4
24.05.2026
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
17.05.2026
Ванкувер Уайткепс
77' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Даллас
2 : 3
14.05.2026
Ванкувер Уайткепс
84' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Сан-Хосе
1 : 1
10.05.2026
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
03.05.2026
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 1
26.04.2026
Колорадо
Был в запасе
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