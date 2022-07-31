Бурак Индже - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Бурак
|Фамилия
|Индже
|Команда
|Арминия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Маниса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 января 2004 (19 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Бурак
|Фамилия
|Индже
|Команда
|Арминия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Маниса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 января 2004 (19 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арминия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|6:0
|Арминия (Билефельд)
|31.07.2022
|78' -90'
|Энгерс (Энгерс)
|1:7
|Арминия (Билефельд)