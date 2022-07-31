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    Бурак Индже - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Бурак
    Фамилия Индже
    Команда Арминия
    Состав Основной
    Родной город Маниса
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 января 2004 (19 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 650
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арминия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2022 Был в запасе Штутгарт (Штутгарт) 6:0 Арминия (Билефельд)
    31.07.2022 78' -90' Энгерс (Энгерс) 1:7 Арминия (Билефельд)
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