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€ 325 тыс

Бурак Индже - статистика

Аль-Охдуд
20 января 2004 (22), Маниса
#11 | Полузащитник
181 см
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Охдуд
25
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
69' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
1' - 46'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
1' - 63'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Дамак
2 : 0
23.04.2026
Аль-Охдуд
46' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
05.04.2026
Аль-Фат
61' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Шабаб
2 : 0
14.03.2026
Аль-Охдуд
1' - 63'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Охдуд
0 : 5
07.03.2026
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Нажма
1 : 3
28.02.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 1
23.02.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Охдуд
2 : 4
20.02.2026
Аль-Кадисия
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Охдуд
0 : 6
05.02.2026
Аль-Хиляль
1' - 62'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Охдуд
1 : 1
02.02.2026
Неом
46' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Таавун
1 : 0
30.01.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
26.01.2026
Аль-Охдуд
1' - 79'
59'
78'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Охдуд
2 : 2
21.01.2026
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж
4 : 1
16.01.2026
Аль-Охдуд
62' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
13.01.2026
Аль-Холуд
72' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Охдуд
0 : 1
10.01.2026
Аль-Ахли
1' - 80'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
2 : 0
02.01.2026
Аль-Охдуд
1' - 46'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Охдуд
0 : 1
30.12.2025
Дамак
1' - 86'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Наср
3 : 0
27.12.2025
Аль-Охдуд
1' - 83'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Охдуд
1 : 1
23.11.2025
Аль-Шабаб
88' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
2 : 0
07.11.2025
Аль-Охдуд
80' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Охдуд
2 : 1
31.10.2025
Аль-Нажма
78' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Кадисия
0 : 0
25.10.2025
Аль-Охдуд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
18.10.2025
Аль-Хазм
46' - 90'
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