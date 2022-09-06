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    Сумаила Кулибали - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Сумаила
    Фамилия Кулибали
    Команда Боруссия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 октября 2003 (19 лет)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 Был в запасе Боруссия 2:1 Унион Германия. Бундеслига, 27 тур
    05.04.2023 Был в запасе РБ Лейпциг 2:0 Боруссия Германия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
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