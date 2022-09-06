Сумаила Кулибали - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Сумаила
|Фамилия
|Кулибали
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 октября 2003 (19 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Сумаила
|Фамилия
|Кулибали
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 октября 2003 (19 лет)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|Был в запасе
|Боруссия
|2:1
|Унион
|Германия. Бундеслига, 27 тур
|05.04.2023
|Был в запасе
|РБ Лейпциг
|2:0
|Боруссия
|Германия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боруссия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.03.2023
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:0
|Боруссия (Дортмунд)
|15.02.2023
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|1:0
|Челси (Лондон)
|02.11.2022
|72' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Боруссия (Дортмунд)
|25.10.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|0:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|11.10.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|05.10.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:4
|Боруссия (Дортмунд)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|2:1
|Боруссия (Дортмунд)
|06.09.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|3:0
|Копенгаген (Копенгаген)