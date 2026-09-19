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Ла Лига 2026/2027
Команды
Расинг
Жануэль Белосян
Статистика
€ 12 млн
Жануэль Белосян - статистика
Расинг
17 февраля 2005 (21)
#24 | Защитник
186 см
Франция
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
5 : 0
19.09.2026
Расинг
1' - 90'
64'
Испания. Примера, 6 тур
Барселона
7 : 2
16.09.2026
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Расинг
2 : 1
12.09.2026
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Райо Вальекано
3 : 2
05.09.2026
Расинг
55' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Германия. Бундеслига 2025/2026
Германия. Кубок 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Германия. Бундеслига 2024/2025
Германия. Кубок 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Суперкубок Германии 2024
Лига Европы 2023/2024
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Лига 1 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Расинг
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
5 : 0
19.09.2026
Расинг
1' - 90'
64'
Испания. Примера, 6 тур
Барселона
7 : 2
16.09.2026
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Расинг
2 : 1
12.09.2026
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Райо Вальекано
3 : 2
05.09.2026
Расинг
55' - 90'
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