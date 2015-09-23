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    Артак Алексанян - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Артак
    Отчество Левонович
    Фамилия Алексанян
    Состав Без клуба
    Родной город Ереван
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 марта 1991 (31 год)
    Рост 171
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Армавир 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.09.2015 87' -90' Армавир (Армавир) 0:1 Локомотив (Москва)
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