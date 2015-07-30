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    Артак Алексанян - новости

    #19 | Защитник
    Имя Артак
    Отчество Левонович
    Фамилия Алексанян
    Состав Без клуба
    Родной город Ереван
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 марта 1991 (31 год)
    Рост 171
    Вес 71
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