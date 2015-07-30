Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Полузащитник армавирского «Торпедо»: «За три недели Карпин дал мне больше, чем все тренеры за четыре года»

    Полузащитник армавирского «Торпедо»: «За три недели Карпин дал мне больше, чем все тренеры за четыре года»

    Полузащитник «Торпедо» из Армавира Артак Алексанян поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Валерием Карпиным. Хавбек перешел в «Торпедо» из армянского «Улисса» накануне матча «автозаводцев» против «Зенита» – 2.


    «Честно говоря, за три недели он дал мне больше, чем все тренеры за последние четыре года. Вы бы меня поняли, если б побывали у Карпина на теории. Объясняет доходчиво. Например, как правильно располагаться в обороне при атаке соперника, на стандартах… Думаешь: “Елки-палки, все же просто! Почему раньше этого не замечал?!” Неслучайно “Торпедо” уже четыре матча сыграло на ноль.

    Два-три раза в неделю мы проводим теоретические занятия. Смотрим видео минут 30-40 – и на поле, начинаем работу над ошибками», – рассказал «Спорт-Экспрессу» Алексанян.
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.07.2015 06:47
    Рекомендуем
    Комментарии (18)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    КАПА и КАРТЕЛЬ
    1438240173
    Да и спартаковской гнилью ты сразу пропитался,а другие как тебя тренировали!
    Ответить
    Харченко
    1438240474
    Залез без мыла. Место в основе гарантировано?
    Ответить
    DXTK
    1438241843
    Карпин Дал ему Российский Паспорт, а большего пока и не надо.
    Ответить
    ВАЙПЕР
    1438243273
    чудо тренер всё таки))
    Ответить
    maygli
    1438248471
    Обучение начал с защиты. То ли ещё будет, когда начнётся обучение нападения. :)))
    Ответить
    Гуливер
    1438248814
    пзды что-ли дал ))
    Ответить
    stachel
    1438251133
    Забавно, что же он на теории по атаку так доходчиво не объясняет? Сам то неплохим хавбеком был.
    Ответить
    Neallo19
    1438273303
    валера уже в песенках сидит
    Ответить
    nahan
    1438440298
    Небось гоняет вовсю...
    Ответить
    ologreds
    1694997516
    numo437188
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+