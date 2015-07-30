Полузащитник армавирского «Торпедо»: «За три недели Карпин дал мне больше, чем все тренеры за четыре года»

Полузащитник «Торпедо» из Армавира Артак Алексанян поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Валерием Карпиным. Хавбек перешел в «Торпедо» из армянского «Улисса» накануне матча «автозаводцев» против «Зенита» – 2.



«Честно говоря, за три недели он дал мне больше, чем все тренеры за последние четыре года. Вы бы меня поняли, если б побывали у Карпина на теории. Объясняет доходчиво. Например, как правильно располагаться в обороне при атаке соперника, на стандартах… Думаешь: “Елки-палки, все же просто! Почему раньше этого не замечал?!” Неслучайно “Торпедо” уже четыре матча сыграло на ноль.



Два-три раза в неделю мы проводим теоретические занятия. Смотрим видео минут 30-40 – и на поле, начинаем работу над ошибками», – рассказал «Спорт-Экспрессу» Алексанян.