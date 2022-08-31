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    Денис Осокин - статистика

    #43 | Защитник
    Имя Денис
    Фамилия Осокин
    Команда Динамо
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 ноября 2002 (20 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Динамо 1:0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 18 тур
    01.03.2023 Был в запасе Динамо 1:1 Крылья Советов Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    23.02.2023 Был в запасе Крылья Советов 2:1 Динамо Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    06.02.2023 75' - 90' Динамо 4:1 Енисей Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.03.2023 Был в запасе Динамо (Москва) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    23.02.2023 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 2:1 Динамо (Москва)
    18.10.2022 Был в запасе Динамо (Москва) 3:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    28.09.2022 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 2:2
    (4:3)п    		 Динамо (Москва)
    13.09.2022 Был в запасе Динамо (Москва) 2:1 Ахмат (Грозный)
    31.08.2022 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:0 Динамо (Москва)
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