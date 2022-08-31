Денис Осокин - статистика
#43 | Защитник
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Осокин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Осокин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Динамо
|1:0
|Крылья Советов
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|01.03.2023
|Был в запасе
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|23.02.2023
|Был в запасе
|Крылья Советов
|2:1
|Динамо
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|06.02.2023
|75' - 90'
|Динамо
|4:1
|Енисей
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.03.2023
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|23.02.2023
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Динамо (Москва)
|18.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|3:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|28.09.2022
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|2:2
(4:3)п
|Динамо (Москва)
|13.09.2022
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|2:1
|Ахмат (Грозный)
|31.08.2022
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Динамо (Москва)