Джеймс Хилл - статистика
#72 | Защитник
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Хилл
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бристоль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 января 2002 (21 год)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Хилл
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бристоль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 января 2002 (21 год)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Хартс
|3:0
|Сент-Джонстон
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|19.02.2023
|1' - 60'
|Мазервелл
|2:0
|Хартс
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Борнмут
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2022
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Борнмут (Борнмут)
|08.11.2022
|88' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|4:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|23.08.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:3
(3:5)п
|Борнмут (Борнмут)