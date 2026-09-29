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Вулверхэмптон
Ладислав Крейчи
Статистика
€ 22 млн
Ладислав Крейчи - статистика
Вулверхэмптон
20 апреля 1999 (27)
#37 | Полузащитник
191 см
Чехия
Статистика
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Эвертон
1 : 0
16.09.2026
Вулверхэмптон
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
13.09.2026
Вулверхэмптон
1' - 90'
17'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
06.09.2026
Вулверхэмптон
1' - 90'
31'
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Англия. Кубок лиги 2026/2027
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0
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Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Эвертон
1 : 0
16.09.2026
Вулверхэмптон
1' - 46'
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Вулверхэмптон
3 : 0
07.08.2026
Порт Вейл
84' - 90'
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