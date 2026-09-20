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Сербия. Суперлига
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Чукарички
Джордже Йованович
Статистика
€ 650 тыс
Джордже Йованович - статистика
Чукарички
15 февраля 1999 (27)
#99 | Нападающий
187 см
Сербия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 10 тур
Железничар
2 : 1
20.09.2026
Чукарички
1' - 71'
68'
Сербия. Суперлига, 9 тур
Чукарички
1 : 1
12.09.2026
Нови Пазар
1' - 74'
Сербия. Суперлига, 8 тур
Радник
3 : 1
05.09.2026
Чукарички
1' - 63'
Статистика по турнирам
Сербия. Суперлига 2026/2027
Лига конференций 2025/2026
Товарищеские матчи 2025
Сербия. Суперлига 2024/2025
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Лига конференций 2022/2023
Лига наций 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Маккаби Х
4
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
1' - 60'
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
1' - 78'
61'
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
1' - 64'
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
1' - 64'
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