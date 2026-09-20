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Швеция. Аллсвенскан
Команды
Хэкен
Брайс Вембангомо
Статистика
€ 1 млн
Брайс Вембангомо - статистика
Хэкен
18 декабря 1996 (29), Киншаса
#5 | Защитник
180 см
Норвегия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Кальмар
0 : 5
20.09.2026
Хэкен
1' - 90'
56'
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Хэкен
1 : 1
11.09.2026
Мьеллбю
1' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
ГАИС
0 : 0
05.09.2026
Хэкен
1' - 90'
Статистика по турнирам
Швеция. Аллсвенскан 2026
Лига конференций 2025/2026
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Лига чемпионов 2022/2023
Норвегия. Элитсериен 2022
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хэкен
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 6 тур
Слован
1 : 0
18.12.2025
Хэкен
90' - 90'
Лига конференций, 5 тур
Хэкен
1 : 1
11.12.2025
АЕК
78' - 90'
Лига конференций, 4 тур
Зриньски
2 : 1
27.11.2025
Хэкен
85' - 90'
Лига конференций, 3 тур
Хэкен
1 : 2
06.11.2025
Страсбур
86' - 90'
Лига конференций, 2 тур
Хэкен
2 : 2
23.10.2025
Райо Вальекано
90' - 90'
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