Брайс Вембангомо - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Брайс
|Фамилия
|Вембангомо
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Брайс
|Фамилия
|Вембангомо
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|1' - 90'
|Лех
|1:0
|Буде-Глимт
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|1' - 80'
|Буде-Глимт
|0:0
|Лех
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Буде-Глимт
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.10.2022
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Буде-Глимт (Буде)
|13.10.2022
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|0:1
|Арсенал (Лондон)
|06.10.2022
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:0
|Буде-Глимт (Буде)
|34'
|15.09.2022
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|2:1
|Цюрих (Цюрих)
|08.09.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:1
|Буде-Глимт (Буде)