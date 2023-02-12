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    Максим Таловеров - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Максим
    Фамилия Таловеров
    Команда Славия
    Состав Основной
    Родной город Нальчик
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 июня 2000 (22 года)
    Рост 195
    Стоимость:
    € 850
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЛАСК 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 1' -46' Рид (Рид) 1:1 ЛАСК (Линц)
    12.02.2023 56' -90' Альтах (Альтах) 0:1 ЛАСК (Линц)
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