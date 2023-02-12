Максим Таловеров - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Таловеров
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нальчик
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июня 2000 (22 года)
|Рост
|195
Стоимость:
€ 850
тыс
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Таловеров
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нальчик
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июня 2000 (22 года)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЛАСК
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|1' -46'
|Рид (Рид)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|12.02.2023
|56' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|ЛАСК (Линц)