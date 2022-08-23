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    Тоти - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Тоти
    Фамилия Гомеш
    Команда Вулверхэмптон
    Состав Основной
    Родной город Биссау
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 января 1999 (24 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
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