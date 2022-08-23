Тоти - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Тоти
|Фамилия
|Гомеш
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Биссау
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 1999 (24 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Тоти
|Фамилия
|Гомеш
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Биссау
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 1999 (24 года)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Вулверхэмптон
|1:0
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.01.2023
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
(4:3)п
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|20.12.2022
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:0
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|23.08.2022
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Престон (Престон)