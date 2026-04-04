Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Максим Киселев - статистика

Строгино
2 февраля 1991 (35)
#86 | Полузащитник
175 см | 68 кг
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Строгино
3 : 0
13.09.2026
Зенит
83' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Арсенал-2
1 : 2
06.09.2026
Строгино
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Строгино
0 : 2
30.08.2026
Сатурн
1' - 90'
83'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Строгино
1 : 2
22.08.2026
СКА-Хабаровск-2
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Строгино
10
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Строгино
3 : 0
13.09.2026
Зенит
83' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Арсенал-2
1 : 2
06.09.2026
Строгино
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Строгино
0 : 2
30.08.2026
Сатурн
1' - 90'
83'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Строгино
1 : 2
22.08.2026
СКА-Хабаровск-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Спартак Т
0 : 1
08.08.2026
Строгино
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Авангард
1 : 3
01.08.2026
Строгино
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Строгино
2 : 0
25.07.2026
Волна
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
3 : 1
27.06.2026
Квант
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Строгино
2 : 2
30.05.2026
Металлург Л
1' - 29'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Зенит
1 : 0
23.05.2026
Строгино
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Строгино
2 : 0
16.05.2026
Арсенал-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Сатурн
1 : 1
08.05.2026
Строгино
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
СКА-Хабаровск-2
4 : 2
02.05.2026
Строгино
1' - 90'
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Строгино
1 : 2
26.04.2026
Шумбрат
1' - 90'
77'
89'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Строгино
0 : 0
12.04.2026
Авангард
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Волна
3 : 0
04.04.2026
Строгино
1' - 90'
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+