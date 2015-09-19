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    Максим Киселев - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Максим
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Киселев
    Команда Волга
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 февраля 1991 (32 года)
    Рост 175
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 17 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 1' -90' Карелия (Петрозаводск) 3:1 Волга (Тверь)
    01.11.2015 1' -70' Волга (Тверь) 0:3 Псков-747 (Псков)
    26.10.2015 1' -59' Строгино (Москва) 4:0 Волга (Тверь)
    21.10.2015 1' -70' Волга (Тверь) 1:1 ЦРФСО (Смоленск)
    17.10.2015 1' -90' Спартак К (Кострома) 0:1 Волга (Тверь)
    11.10.2015 36' -90' Волга (Тверь) 1:2 Торпедо Вл (Владимир)
    70'
    05.10.2015 1' -73' Сочи (Сочи) 1:0 Волга (Тверь)
    01.10.2015 1' -46' Волга (Тверь) 0:2 Химки (Химки)
    27.09.2015 65' -90' Текстильщик (Иваново) 3:0 Волга (Тверь)
    19.09.2015 55' -90' Волга (Тверь) 1:1 Домодедово (Москва)
    08.09.2015 34' -90' Волга (Тверь) 0:0 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    01.09.2015 33' -90' Волга (Тверь) 1:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    18.08.2015 1' -46' Волга (Тверь) 1:1 Карелия (Петрозаводск)
    12.08.2015 1' -39' Псков-747 (Псков) 2:3 Волга (Тверь)
    04.08.2015 1' -62' Волга (Тверь) 2:1 Строгино (Москва)
    28.07.2015 1' -84' ЦРФСО (Смоленск) 1:2 Волга (Тверь)
    20.07.2015 1' -68' Волга (Тверь) 4:2 Коломна (Коломна)
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