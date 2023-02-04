Салех Аль-Шехри - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Салех
|Фамилия
|Аль-Шехри
|Команда
|Аль-Хиляль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Джидда
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Салех
|Фамилия
|Аль-Шехри
|Команда
|Аль-Хиляль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Джидда
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2023
|Был в запасе
|Реал
|5:3
|Аль-Хиляль
|Клубный чемпионат мира, Финал
|07.02.2023
|Был в запасе
|Фламенго
|2:3
|Аль-Хиляль
|Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Хиляль
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2023
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|5:3
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|07.02.2023
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:3
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|04.02.2023
|82' -90'
|Уидад Атлетик (Касабланка)
|1:1
(3:5)п
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|117'