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    Салех Аль-Шехри - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Салех
    Фамилия Аль-Шехри
    Команда Аль-Хиляль
    Состав Основной
    Родной город Джидда
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 ноября 1993 (29 лет)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 Был в запасе Реал 5:3 Аль-Хиляль Клубный чемпионат мира, Финал
    07.02.2023 Был в запасе Фламенго 2:3 Аль-Хиляль Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аль-Хиляль 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2023 Был в запасе Реал (Мадрид) 5:3 Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
    07.02.2023 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:3 Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
    04.02.2023 82' -90' Уидад Атлетик (Касабланка) 1:1
    (3:5)п    		 Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
    117'
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