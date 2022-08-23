Сэм Боуэн - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|Боуэн
|Команда
|Кардифф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 января 2001 (22 года)
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|Боуэн
|Команда
|Кардифф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 января 2001 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ньюпорт Каунти
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|77' -90'
|Лестер (Лестер)
|3:0
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|23.08.2022
|1' -70'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|3:2
|Портсмут (Портсмут)