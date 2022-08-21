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    Джоэл Баган - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Джоэл
    Фамилия Баган
    Команда Кардифф
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 сентября 2001 (21 год)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кардифф 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2022 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 2:3 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    30.08.2022 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 1:2 Лутон Таун (Лутон)
    21.08.2022 1' -8' Бристоль Сити (Бристоль) 2:0 Кардифф (Кардифф)
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