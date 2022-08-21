Джоэл Баган - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Джоэл
|Фамилия
|Баган
|Команда
|Кардифф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Джоэл
|Фамилия
|Баган
|Команда
|Кардифф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кардифф
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|2:3
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|30.08.2022
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|1:2
|Лутон Таун (Лутон)
|21.08.2022
|1' -8'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:0
|Кардифф (Кардифф)