Джордон Гэррик - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Джордон
|Фамилия
|Гэррик
|Команда
|Плимут Аргайл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 июля 1998 (24 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Джордон
|Фамилия
|Гэррик
|Команда
|Плимут Аргайл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 июля 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линкольн
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2022
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
|Линкольн (Линкольн)
|23.08.2022
|61' -90'
|Бэрроу (Бэрроу-и-Фарнесс)
|2:3
(1:3)п
|Линкольн (Линкольн)
|90'