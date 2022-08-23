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    Ясер Асприлья - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Ясер
    Фамилия Асприлья
    Команда Уотфорд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 ноября 2003 (19 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 46' - 90' Уотфорд 0:0 Престон Англия. Чемпионшип, 35 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уотфорд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -73' Уотфорд (Уотфорд) 0:2 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
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