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Испания. Сегунда
Команды
Жирона
Ясер Асприлья
Статистика
€ 14 млн
Ясер Асприлья - статистика
Жирона
19 ноября 2003 (22)
#22 | Полузащитник
186 см
Колумбия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
71' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Кадис
1 : 2
19.09.2026
Жирона
1' - 69'
Испания. Сегунда, 5 тур
Жирона
1 : 2
12.09.2026
Кастельон
1' - 57'
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
0 : 2
05.09.2026
Жирона
1' - 68'
27'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Турция. Суперлига 2025/2026
Испания. Примера 2024/2025
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Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
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Англия. Чемпионшип 2023/2024
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Англия. Кубок 2022/2023
Англия. Кубок лиги 2022/2023
Англия. Чемпионшип 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жирона
6
4
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 6 тур
Кадис
1 : 2
19.09.2026
Жирона
1' - 69'
Испания. Сегунда, 5 тур
Жирона
1 : 2
12.09.2026
Кастельон
1' - 57'
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
0 : 2
05.09.2026
Жирона
1' - 68'
27'
Испания. Сегунда, 3 тур
Жирона
5 : 2
29.08.2026
Лас-Пальмас
57' - 90'
60, 72'
Испания. Сегунда, 2 тур
Кордоба
2 : 0
21.08.2026
Жирона
63' - 90'
85'
Испания. Сегунда, 1 тур
Жирона
1 : 1
16.08.2026
Леганес
68' - 90'
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