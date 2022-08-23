Ясер Асприлья - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Ясер
|Фамилия
|Асприлья
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 ноября 2003 (19 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Ясер
|Фамилия
|Асприлья
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 ноября 2003 (19 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уотфорд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -73'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:2
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)