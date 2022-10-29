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    Омари Хатчинсон - статистика

    #82 | Полузащитник
    Имя Омари
    Фамилия Хатчинсон
    Команда Арсенал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 октября 2003 (19 лет)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Челси 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.01.2023 68' -90' Челси (Лондон) 0:1 Манчестер Сити (Манчестер)
    01.01.2023 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Челси (Лондон)
    27.12.2022 Был в запасе Челси (Лондон) 2:0 Борнмут (Борнмут)
    12.11.2022 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:0 Челси (Лондон)
    29.10.2022 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 4:1 Челси (Лондон)
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