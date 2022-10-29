Омари Хатчинсон - статистика
#82 | Полузащитник
|Имя
|Омари
|Фамилия
|Хатчинсон
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 октября 2003 (19 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Омари
|Фамилия
|Хатчинсон
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 октября 2003 (19 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челси
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.01.2023
|68' -90'
|Челси (Лондон)
|0:1
|Манчестер Сити (Манчестер)
|01.01.2023
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Челси (Лондон)
|27.12.2022
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:0
|Борнмут (Борнмут)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Челси (Лондон)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|4:1
|Челси (Лондон)